Covid-19

Os restaurantes e a Associação Comercial e Industrial da Figueira da Foz (ACIFF), no distrito de Coimbra, antecipam um cenário negro para o setor com o novo confinamento e temem que alguns daqueles espaços não voltem a abrir as portas.

Jorge Simões, vice-presidente da ACIFF para o turismo, disse à agência Lusa que a situação "é muito preocupante, porque na realidade os restaurantes vão estar restringidos ao 'take-away' e entregas ao domicílio, o que é manifestamente pouco e não dá para fazer face às despesas fixas das empresas".

"As empresas continuam a acumular dívida mês após mês, dívida essa que agora cresce ainda mais", sublinhou o dirigente, salientando que os empresários que têm meios próprios ou de financiamento "ainda se vão conseguindo aguentar, mas outros, que estão numa situação muito debilitada, não".