Alargamento progressivo da lotação das salas de espetáculos e a criação de 'bolhas seguras" para todos os eventos são duas das propostas apresentadas pela Associação de Promotores, Espetáculos, Festivais e Eventos (APEFE) na reunião de hoje com o Governo.

Num documento a que a Lusa teve acesso, a APEFE fez três propostas sobre a realização de espetáculos, quando houver reabertura da atividade cultural depois do confinamento, tendo em conta "a experiência adquirida e a ausência reconhecida de surtos do vírus em equipamentos culturais", assim como "o cumprimento exemplar das regras determinadas" pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Uma das propostas diz respeito ao aumento do número de lugares das salas de espectáculos dos atuais 50% para 66% da lotação máxima, para ter, com "a brevidade possível", "uma lotação de 100% em todas as salas e equipamentos culturais".