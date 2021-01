Actualidade

O presidente do Santos confirmou hoje a transferência do futebolista Lucas Veríssimo para o Benfica, revelando que o clube da Luz aceitou "todas as condições" e que o jogador viajará para Lisboa depois da final da Taça Libertadores.

Em conferência de imprensa, Andrés Rueda explicou que "as condições iniciais propostas pelo Benfica não eram satisfatórias para o Santos, mas o jogador queria ir e tinha o desejo de jogar na Europa".

"Foi complicado. O presidente do Benfica [Luís Filipe Vieira] é muito duro. As negociações não começaram bem. Ele sabia que a nossa situação financeira era fraca e pressionou muito o clube. A primeira proposta era para pagar em seis anos. Não fazia o mínimo sentido. Depois de quase 25 dias, conseguimos chegar a um entendimento: 75% da transferência será paga em 2021 e o restante mais à frente", informou Rueda.