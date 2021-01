Covid-19

O Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN) vai "alargar de imediato" o seu plano de contingência covid-19 devido "à grande pressão" na urgência dedicada a doentes respiratórios e nos internamentos, anunciou hoje a instituição.

Nas próximas horas será reforçada a capacidade de resposta da urgência covid com uma segunda estrutura junto à Urgência Central do Hospital Santa Maria, com capacidade para cerca de 10 doentes, adianta o centro hospitalar numa nota enviada à agência Lusa.

Assim, os atuais postos de atendimento/boxes/quartos da urgência autónoma passarão de 33 para 51 durante a próxima semana, adianta o CHULN, que integra os hospitais Santa Maria e Pulido Valente.