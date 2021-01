Covid-19

Os restaurantes a funcionar em regime de 'take away' durante o atual confinamento geral não terão limites nos horários de funcionamento, disse hoje à Lusa o secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor, João Torres.

"Tal como sucedeu no primeiro período de confinamento, em que foi igualmente prevista a possibilidade de 'take away', não existe explicitamente uma restrição aos horários de funcionamento", afirmou o governante.

João Torres sublinhou, no entanto, que o dever de recolhimento obrigatório previsto no diploma que regulamenta o estado de emergência deve ser cumprido.