Covid-19

O presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas, Mario Vianna, apelou hoje, em declarações à Lusa, para que profissionais de saúde de Portugal se voluntariem para ajudar aquela região brasileira a enfrentar o colapso dos hospitais.

"Gostaria que o nosso país irmão [Portugal] pudesse entrar em oração, porque a situação no Amazonas é muito grave. Precisamos, caso a situação continue neste ritmo, que haja um grupo de trabalho de profissionais de saúde, que se voluntariem para virem trabalhar no Brasil, porque temo que possamos entrar num caos total, não só no Amazonas", disse Vianna.

"Agora, com esta nova estirpe do novo coronavírus detetada aqui, e no Japão, pode ser um desastre total. Temo pelo Brasil, temo pelo mundo, e que Deus nos ajude", acrescentou o presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas, estado do norte brasileiro, cuja capital, Manaus, atravessa uma situação caótica, devido ao aumento de casos de covid-19 e falta de oxigénio dos hospitais.