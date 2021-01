UE/Presidência

A Organização Internacional para as Migrações (OIM) incentivou hoje a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia (UE) a avançar com uma "reforma ambiciosa" e "virada para o futuro" da política migratória europeia, algo essencial para a recuperação pós-pandemia.

Nas recomendações da OIM dirigidas à presidência europeia semestral de Portugal, hoje divulgadas, aquela agência das Nações Unidas traçou quatro linhas políticas focadas nas matérias migratórias: "Promover a inclusão sistemática da assistência à reintegração como uma ponte entre o regresso e o desenvolvimento sustentável", "Promover o desenvolvimento de acordos abrangentes para o retomar da mobilidade humana internacional para a recuperação social e económica", "Reforçar os caminhos legais para a proteção" e "Promover parcerias baseadas em competências e ligações entre mobilidade laboral, integração dos migrantes e políticas de inclusão social".

Portugal assumiu a sua quarta presidência do Conselho da UE no dia 01 de janeiro, a qual se estenderá durante o primeiro semestre de 2021, sob o lema "Tempo de agir: por uma recuperação justa, verde e digital".