Actualidade

O Estatuto do Cuidador Informal (ECI) deve ser alvo de análise e debate pela comissão de acompanhamento desta medida para avaliar a sua adequação à realidade, a sua coerência com legislação nacional e também permitir uma proposta de melhoria.

"Importa analisar a sua adequabilidade à realidade no nosso contexto, às estruturas de suporte existentes, bem como à sua coerência e integração na demais legislação nacional no sentido de melhor apoiar os cuidadores. Esta análise permitir-nos-á elaborar uma proposta de melhoria do Estatuto do Cuidador Informal, adequada à realidade nacional, com impacto na vida do cuidador e da pessoa cuidada e garantindo um verdadeiro estatuto do cuidador, numa visão integrada e de apoio, no percurso de cuidados", lê-se num relatório hoje divulgado.

O documento é o primeiro relatório trimestral produzido pelo Comissão de Acompanhamento, Monitorização e Avaliação Intersetorial, que junta os ministérios do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e o da Saúde, sobre o projeto-piloto em curso em 30 concelhos do país para a implementação do Estatuto do Cuidador Informal, aprovado em 2019, e em vigor desde abril de 2020.