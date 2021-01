Covid-19

O Brasil ultrapassou hoje a barreira das 208 mil mortes devido à covid-19 (208.246), após somar mais de mil óbitos pelo quarto dia consecutivo (1.151), informou hoje o Ministério da Saúde.

Também pelo quarto dia seguido, o país sul-americano somou mais de 60 mil novas infeções pelo novo coronavírus, num total de 69.198 pessoas diagnosticadas nas últimas 24 horas.

Assim, o Brasil, nação lusófona mais afetada pela pandemia e uma das mais atingidas no mundo, concentra agora 8.393.492 casos confirmados desde o início da pandemia, registada oficial no país no final de fevereiro.