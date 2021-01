Covid-19

As mortes por covid-19 na primeira vaga dispararam nos hospitais brasileiros, com uma taxa de mortalidade intra-hospitalar que chegou a 38%, a 60% dos internados nos cuidados intensivos e a 80% dos que necessitaram de ventilação mecânica.

Essa é uma das conclusões de um estudo publicado na sexta-feira na revista 'The Lancet Respiratory Medicine', realizado por cientistas do Instituto de Saúde Global de Barcelona (ISGlobal), centro impulsionado pela Fundação la Caixa, pela Universidade de São Paulo, pela Universidade Católica do Rio de Janeiro, o Instituto de Educação e Investigação D'Or e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

O estudo analisou os primeiros 254.288 pacientes internados em hospitais do Brasil pelo novo coronavírus, dos quais 47% tinham menos de 60 anos, e concluiu que, além da elevada mortalidade, havia desigualdades regionais na qualidade da assistência sanitária.