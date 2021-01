Actualidade

A filha do primeiro Presidente angolano e mulher de um empresário detido por corrupção afirmou hoje que "todas as posições" de organismos judiciais do seu país têm um "substrato político" e que há "grande pressão" no período eleitoral.

Em entrevista à Lusa, Irene Neto, filha de Agostinho Neto e mulher do luso-angolano Carlos São Vicente, explicou que "todas as posições tomadas pelos organismos judiciais, em particular, neste contexto [o atual], têm todas um substrato político", considerando que foi "precipitada a tomada de decisão" da justiça de aplicar a medida de prisão preventiva ao marido.

"Dentro de um quadro de luta contra a corrupção, de uma situação muito delicada de desemprego, de problemas económicos, derivados ao baixo preço do petróleo, que é o nosso maior produto de exportação, face a toda uma contestação política juvenil com manifestações, há todo um conjunto de elementos que terão precipitado esta tomada de posição", da Procuradoria Geral da República de Angola, afirmou, não querendo falar, porém, sobre as diferenças de atuação política do atual Presidente angolano, João Lourenço, e do seu antecessor no cargo, José Eduardo dos Santos.