Actualidade

A ministra dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau, Suzi Barbosa, afirmou, em entrevista à Lusa, que a imagem do seu país "melhorou consideravelmente" no exterior no último ano e hoje é visto como ativo, dinâmico e atrativo.

"A imagem que nós damos para o exterior é de uma Guiné-Bissau ativa, com vontade de trabalhar, dinâmica e, sobretudo, de uma Guiné-Bissau atrativa, que oferece condições e convida as pessoas a virem", disse Suzi Barbosa.

Segundo a ministra, no passado, os governantes saíam, mas o país não recebia visitas, e agora as pessoas estão com "vontade de vir e participar no desenvolvimento".