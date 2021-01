UE/Presidência

Josep Borrell, o chefe da diplomacia da União Europeia, diz esperar que a presidência portuguesa "seja a presidência para África", depois de a pandemia ter feito "perder um ano" na relação entre os dois continentes.

"Espero que a presidência portuguesa seja a presidência para África", afirma Josep Borrell numa entrevista à Lusa, na sexta-feira, à margem da visita do colégio de comissários a Lisboa, no âmbito da presidência rotativa do Conselho da União Europeia (UE).

"Vamos, nestes seis meses, começar por uma conferência ministerial no Ruanda, em março, e, espero, uma cimeira antes de acabar a presidência portuguesa", precisa, acrescentando que o seu "amigo Augusto" Santos Silva, o ministro dos Negócios Estrangeiros, lhe tem assegurado que "a presidência de Portugal é uma presidência virada para África".