A presidência portuguesa "vai pôr a Índia no 'écran' da agenda política da União Europeia", afirma o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, salientando que esse "é um grande passo político", mesmo que um acordo comercial seja "muito difícil".

Em entrevista à Lusa na sexta-feira, à margem da visita do colégio de comissários a Lisboa, no âmbito da presidência rotativa do Conselho da União Europeia (UE), Josep Borrell admite que um acordo comercial abrangente com a Índia não está para já ao alcance, mas salienta a importância política de um relançamento da relação.

"É algo muito difícil. Um acordo comercial com a Índia é muito difícil de conseguir porque a Índia é um país que tem políticas muito defensivas nos aspetos comerciais", admite.