Covid-19

A Índia registou 175 mortes por covid-19 e 15.158 casos nas últimas 24 horas, informaram hoje as autoridades indianas, no mesmo dia em que começou a campanha de vacinação naquele país, o segundo mais populoso do mundo.

A primeira vacina foi hoje administrada a um trabalhador do setor da saúde na capital, Nova Deli, seguindo-se pouco depois outros funcionários de hospitais, considerados um grupo prioritário, em vários estados do país.

"Estamos a lançar a maior campanha de vacinação do mundo e isso mostra ao mundo a nossa capacidade", disse o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, num discurso transmitido pela televisão.