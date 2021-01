Covid-19

A EDP anunciou hoje que vai antecipar o pagamento a mais de mil fornecedores, sobretudo pequenas e médias empresas (PME) e pequenos negócios, em Portugal e Espanha a partir da próxima semana.

Em comunicado, a EDP explica que esta decisão de avançar com os pagamentos a pronto "pretende ser um apoio no atual contexto de pandemia para garantir que essas empresas têm liquidez para pagar salários e mantêm a sua atividade, assim como os postos de trabalho".

A iniciativa, à semelhança do que já aconteceu no último ano, irá manter-se para todos os pagamentos a fornecedores ao longo do primeiro trimestre deste ano.