UE/Presidência

O vice-presidente da Comissão Europeia Valdis Dombrovskis considerou, em entrevista à Lusa, que o esboço do plano de recuperação e resiliência português precisa de reforço na área das reformas, salvaguardando porém que ainda não está fechado.

"Informalmente posso dizer que sim, vemos [no plano] muitos dos elementos importantes que precisam de lá estar, em termos de prioridades e das transformações verdes e digitais. Como em muitos esboços de Estados-membros, é preciso algum reforço no lado das reformas e em assegurar exatamente a ligação com o Semestre Europeu", disse Valdis Dombrovskis à Lusa.

O responsável do colégio de comissários com a pasta 'Uma Economia ao serviço das pessoas' disse que as equipas técnicas europeias e portuguesas "estão a trabalhar muito intensamente nisto" e que, "em geral, o plano está a ir na direção certa".