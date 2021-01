Actualidade

Os Knok Knok, dupla que junta Armando Teixeira e Duarte Cabaça, editam, no domingo, o segundo álbum, "Gravidade", que, embora continue a ser de improvisação eletrónica, "é mais estruturado do que o primeiro".

Armando Teixeira, em declarações à agência Lusa, lembrou que ele e Duarte Cabaça, que fazem parte dos Balla e da banda sonora do filme "Variações", formaram os Knok Knok "principalmente para ser um projeto mais de libertação".

"No sentido de não estarmos preocupados com as canções, de ser uma coisa mais livre e mais de experimentação, mais eletrónico, não estar tão preso ao espartilho da canção. No fundo, os Knok Knok surgiram para não estarmos preocupados com uma estrutura e haver mais liberdade e mais experimentação sonora", recordou.