Actualidade

A Relógio d'Água vai editar em fevereiro o conto "Sr.Salário", de Sally Rooney, de quem já publicou "Pessoas Normais", e vai negociar os direitos do novo romance da escritora, que sairá em setembro no Reino Unido.

Segundo a editora, "Sr. Salário" ("Mr. Salary", no original), editado no Reino Unido em 2019 (três anos depois de publicado na revista Granta), da escritora irlandesa Sally Rooney, vai chegar ao mercado livreiro português em fevereiro, e fala sobre o relacionamento de um casal, que vai viver junto porque a morte da mãe da rapariga e o feitio difícil do pai tornam impossível a sua permanência, e ela não tem mais sítio nenhum para onde ir.

Este conto, o segundo que a autora publicou, foi finalista do prémio literário Sunday Times EFG Private Bank Short Story.