Covid-19

O cônsul honorário de Portugal em Manaus, António Humberto de Matos Figueiredo, mostrou-se hoje preocupado coma situação da comunidade portuguesa na capital regional do Amazonas, Brasil, devido ao impacto dramático da pandemia de covid-19.

"A situação da comunidade portuguesa em Manaus, no Amazonas, em geral, é bem preocupante. As pessoas estão com dificuldade, todos nós temos medo desta doença, deste vírus, que está a espalhar aqui de forma rápida novamente", contou Matos Figueiredo em entrevista à Lusa.

"Nós temos aqui o hospital Beneficente Português do Amazonas, de 147 anos, uma instituição criada pela comunidade que ajuda bastante todos os portugueses que estão procurando atendimento. Até o momento não temos informação sobre ninguém [da comunidade] que esteja desassistido", acrescentou.