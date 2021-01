Covid-19

A pandemia da covid-19 já causou pelo menos 2.009.991 mortos no mundo desde que o novo coronavírus foi descoberto no final de 2019 na China, indica o balanço diário da agência France-Presse (AFP) com base em fontes oficiais.

Mais de 93.803.240 casos de infeção com o novo coronavírus (SARS-Cov-2) foram diagnosticados oficialmente no mesmo período no mundo, dos quais pelo menos 57.889.800 são pessoas já consideradas como recuperadas e curadas, de acordo com os dados reunidos pela agência francesa.

Nas últimas 24 horas, registaram-se mais 15.402 mortes e 747.572 novos casos da doença covid-19 em todo o mundo, segundo a AFP.