Covid-19

O Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho (CHVNG/E) anunciou hoje que uma enfermaria de 24 camas reconvertida para doentes covid, mas que se encontrava em 'stand-by', entrou hoje em funcionamento devido ao aumento de casos.

"No dia em que ultrapassamos os 1.000 doentes tratados com diagnóstico covid, abrimos a Enfermaria de Medicina 1 como área covid", disse hoje à Lusa fonte do gabinete de comunicação do CHVNG/E.

Segundo o responsável, o Hospital de Gaia recebeu na última noite dois doentes do Hospital Amadora Sinta, estando previsto para segunda-feira a transferência de mais três doentes do mesmo hospital.