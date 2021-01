Covid-19

A plataforma Convergência pela Cultura considerou hoje os 42 milhões de euros do programa de apoio ao setor, anunciados na quinta-feira pelo Governo, "muito parcos para as necessidades", e reiterou faltarem "verdadeiras medidas de apoio, amplas e universais".

O Governo criou um programa de apoio ao setor da Cultura, com uma dotação global de 42 milhões de euros, numa primeira fase. O Garantir Cultura é, de acordo com a ministra da Cultura, Graça Fonseca, a "materialização do programa criado pela lei do Orçamento do Estado 2021 de apoio ao trabalho artístico". Graça Fonseca sublinhou tratar-se de "apoio universal, não concursal e a fundo perdido".

"Quanto aos 42 milhões de euros, [...] entendemos que são efetivamente muito parcos para as necessidades presentes dos trabalhadores; todavia devem ser aplicados de imediato, considerando a enorme precariedade que assola atualmente a vida destes profissionais e das suas famílias", refere a Convergência pela Cultura, num comunicado hoje divulgado.