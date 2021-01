Covid-19

O Reino Unido notificou hoje 1.295 mortes associadas à doença covid-19 e 41.346 novos contágios, um decréscimo significativo face ao dia anterior (55.761), divulgou o Governo britânico.

Trata-se do terceiro maior número de mortes diárias por coronavírus no Reino Unido, mas o número de novas infeções caiu para o seu nível mais baixo no ano corrente.

Em termos totais, e desde o início da pandemia, foram contabilizados no Reino Unido 88.590 óbitos confirmados de covid-19 (dos quais 7.722 nos últimos sete dias) e 3.357.361 casos de contágio.