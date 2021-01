Covid-19

Centenas de passageiros realizaram testes pós-desembarque à chegada a Luanda, no aeroporto 04 de fevereiro, medida que se tornou obrigatória a partir de hoje, elogiando a iniciativa que decorreu sem grandes constrangimentos.

Os passageiros, provenientes de Portugal, Brasil e África do Sul, países com os quais Angola vai suspender as ligações aéreas diretas a partir de 24 de janeiro, encontraram à chegada à capital angolana um hangar designado para o efeito, onde eram disponibilizadas cadeiras, bem como água e sumos para quem necessitasse.

"Estavam bem organizados. Entre a aterragem, teste, passagem pela imigração e apanhar a bagagem foram cerca de duas horas", testemunhou Zélia Dionísio, que trabalha numa empresa do setor alimentar e aterrou hoje em Luanda às 07:05, proveniente num voo TAAG de Lisboa.