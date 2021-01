Actualidade

As negociações políticas entre as fações líbias para avançar rumo à formação de um Governo unificado e temporário que prepare as eleições de dezembro registaram progressos hoje, com uma proposta concreta, segundo a ONU.

A proposta resultou das reuniões realizadas em Genebra desde quarta-feira por 18 membros de um grupo consultivo do Fórum Líbio para o Diálogo Político (FLDP), um órgão "ad hoc" composto por 75 funcionários eleitos de toda a Líbia, explicou a representante das Nações Unidas no processo, Stephanie Williams.

"Creio que esta proposta representa o melhor compromisso possível porque respeita a dimensão regional e encoraja todos a trabalharem entre as divisões, respeitando os princípios de inclusão, transparência e uma representação justa das diferentes regiões e grupos populacionais", disse Williams numa conferência de imprensa virtual, em Genebra, citada pela EFE.