Actualidade

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, criou um cargo executivo na sua equipa dedicado à ciência, uma novidade na Casa Branca, e assegurou hoje que a sua equipa de consultores científicos vai liderar com "ciência e verdade".

"Acreditamos em ambos", afirmou Joe Biden, que toma posse na quarta-feira como o 46.º Presidente dos Estados Unidos da América.

Biden elevou a posição de consultor científico ao nível executivo e chamou Eric Lander, pioneiro no mapeamento do genoma humano, para diretor do Escritório de Política de Ciência e Tecnologia, considerando que o responsável é "uma das pessoas mais brilhantes" que conhece.