Actualidade

O Reino Unido está determinado em organizar uma cimeira presencial de líderes internacionais em meados de junho, com a Austrália, Índia e Coreia do Sul convidados a juntarem-se aos países do G7, revelou hoje.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, que tem a presidência rotativa do grupo este ano, espera reunir primeiros-ministros e presidentes das principais democracias do mundo na região da Cornualha, sudoeste de Inglaterra, entre 11 e 13 de junho, apesar de a pandemia de covid-19 continuar a ameaçar viagens internacionais e grandes eventos.

No ano passado, os Estados Unidos acabaram não realizar a cimeira anual, inicialmente prevista para se realizar em Camp David também em junho e depois adiada para o final do ano, inviabilizada pela crise mundial e pelo processo eleitoral das presidenciais nos EUA.