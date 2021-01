Covid-19

O presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, Ricardo Mexia, considerou hoje "absolutamente insustentável" a situação vivida atualmente em Portugal na prestação de cuidados de saúde no âmbito da pandemia da covid-19.

"É absolutamente insustentável o que se está a passar na prestação de cuidados, é uma situação dramática. Acho que é essa a descrição possível", afirmou o médico em declarações à agência Lusa, lembrando que, "infelizmente os alertas dos hospitais e de todos os envolvidos não são de agora, [já vêm] até [de] antes do Natal".

No dia em que Portugal contabilizou dois novos recordes diários relacionados com a pandemia de covid-19 - 166 mortes e 10.947 novos casos de infeção com o novo coronavírus, em 24 horas - alguns hospitais alertaram estarem em rutura.