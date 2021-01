Actualidade

O Boavista vai pedir uma reunião com caráter de urgência ao Conselho de Arbitragem, após o jogo da 14.ª jornada da I liga de futebol, em que perdeu 3-1 com o Tondela, disse fonte da SAD 'axadrezada'.

"O Boavista FC vai pedir uma reunião com caráter de urgência ao Conselho de Arbitragem, com o objetivo de ver esclarecidos os critérios de arbitragem que têm sido colocados em prática nos jogos em que a nossa equipa participa na Liga NOS", adiantou à agência Lusa aquela fonte da SAD do Boavista.

Em causa, está o jogo disputado na noite de sábado no Estádio João Cardoso, em que, além da derrota, o Boavista jogou praticamente 80 minutos com menos um jogador e cerca de uma hora com menos dois.