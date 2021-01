Covid-19

Passageiros provenientes de voos de Cabo Verde, que chegaram a Lisboa no sábado, ficaram retidos no aeroporto à espera do resultado de testes à covid-19 realizados à chegada, sem terem sido previamente avisados de que tal iria acontecer.

De acordo com informação disponível no 'site' oficial da TAP, consultado pela Lusa perto da 01:00 de hoje, "passageiros de nacionalidade portuguesa e passageiros com residência legal em Portugal, em voos com origem nos países africanos de língua oficial portuguesa [...]": "podem embarcar sem comprovativo do teste [teste laboratorial (RT-PCR) para rastreio da infeção por SARS-CoV-2, que causa a doença da covid-19]"; serão testados à chegada ao aeroporto português, a expensas próprias, e devem esperar pelos resultados na sua residência (para referência, o teste tem um custo de 100Euro).".

Ao contrário dos inúmeros voos que tem feito entre Cabo Verde e Portugal nos últimos tempos, este sábado um cidadão, que preferiu não ser identificado, teve que ficar no aeroporto de Lisboa depois de fazer o teste.