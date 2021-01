Actualidade

O Departamento de Estado norte-americano afirmou-se este sábado "profundamente perturbado" com as notícias de violência e irregularidades em torno das eleições presidenciais do Uganda, em que Yoweri Museveni venceu para um sexto mandato.

"O povo ugandês participou nas eleições nacionais multipartidárias de 14 de janeiro, apesar de um ambiente de intimidação e medo. Estamos profundamente perturbados com os muitos relatos credíveis de violência policial no período que antecede as eleições e irregularidades durante as sondagens", escreveu o porta-voz da diplomacia norte-americana, Morgan Ortagus, em comunicado.

Na nota, divulgada no sábado à noite, a administração norte-americana pede "investigações independentes".