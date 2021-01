Covid-19

Os primeiros profissionais de saúde que foram vacinados contra a covid-19 no final do ano vão começar a receber hoje a segunda dose do fármaco da BioNTech/Pfizer.

Segundo uma nota do Ministério da Saúde, começam a ser administradas as segundas doses das vacinas contra a covid-19 aos quase 30 mil profissionais de saúde de contextos prioritários de hospitais e cuidados de saúde primários.

O ministério indicou ainda que, a nível europeu, a farmacêutica BioNTech/Pfizer vai proceder a uma "alteração às quantidades de entrega de vacinas contra a covid-19, afetando parcialmente a entrega da semana de 18 de janeiro [segunda-feira]".