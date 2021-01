Covid

O professor catedrático Reynaldo Dietze defende que as vacinas covid-19 que precisam de refrigeração a baixas temperaturas não são solução para África, considerando como opção ideal as de vírus inativados sobre as quais, no entanto, falta informação.

Em entrevista à agência Lusa, Reynaldo Dietze, que dirige a Unidade de Ensino e Investigação Clínica de Medicina Tropical, do Instituto de Higiene e Medicina Tropical (IHMT), explicou, por outro lado, que entre as vacinas de RNA mensageiro já aprovadas - Pfizer/Biontech e a Moderna/Universade de Oxford -, a segunda seria uma opção melhor para um clima como o do continente africano.

"Para África, o ideal seria uma vacina como a da Moderna e vacinas de vírus inativados", disse Reynaldo Dietze, adiantando que a vacina da Moderna pode ser refrigerada a 20 graus negativos e conserva-se durante um mês fora do frio.