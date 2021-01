Covid-19

As autoridades alemãs comunicaram hoje números relacionados com a covid-19 inferiores aos dos últimos dias, com 13.882 novos casos e 445 mortes, o que estará relacionado com o cálculo parcial feito ao fim de semana e com alguma desaceleração.

Desde o início da pandemia, o número total de mortes relacionadas com a covid-19 é de 46.419 e o de infeções atinge os 2.033.518, de acordo com dados do Instituto Robert Koch (RKI) de virologia.

A incidência cumulativa de casos novos, por uma semana e 100 mil habitantes, permanece em 136.