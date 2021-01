Actualidade

A associação ZERO pediu hoje a suspensão da atividade da Central de Biomassa do Fundão, no distrito de Castelo Branco, por considerar que não cumpre a legislação do ruído há mais de um ano.

"Mais de um ano após ter entrado em funcionamento, os problemas de incomodidade resultantes do ruído de funcionamento, poeiras, cinzas e odores indesejados não dão descanso aos moradores do Fundão que residem a escassas centenas de metros", refere a ZERO - Associação Sistema Terrestre Sustentável, em comunicado.

Segundo a associação, "a intervenção das entidades responsáveis, francamente lenta e morosa, não dá resposta" aos problemas dos moradores, o que os obrigou a alterar o seu modo de vida.