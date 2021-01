Covid-19

A pandemia de covid-19 ultrapassou hoje os 94 milhões de casos de infeção, com o número de mortes a aumentar mais de 13 mil nas últimas 24 horas, de acordo com um balanço da agência France-Presse (AFP).

No total, a pandemia de covid-19 fez pelo menos 2.022.740 mortes no mundo desde o início do reporte de casos, de acordo com um balanço estabelecido pela AFP às 11:00 de hoje.

Mais de 94.450.660 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados desde o início da epidemia, dos quais pelo menos 57.561.300 são hoje considerados como curados.