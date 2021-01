Presidenciais

A líder do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, apelou hoje aos portugueses para que cuidem da democracia indo votar, mas pediu que se cumpram todas as indicações de segurança, num "momento muito complicado" para Portugal devido à pandemia.

"Cuidemos da saúde, cumprindo todas as indicações. Cuidemos da democracia, vindo votar com toda a segurança e com as indicações que são dadas para permitir proteger a saúde pública", declarou esta manhã Catarina Martins, depois de ter votado para o próximo Presidente da República no regime de voto antecipado em mobilidade.

Depois de ter estado uma hora na fila da Escola Secundária Almeida Garrett, em Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, para exercer o seu direito de voto para as próximas eleições presidenciais, o líder do BE assumiu que Portugal estava a viver um "momento muito complicado do ponto de vista pandémico" e por isso decidiu destacar o apelo ao voto, mas com toda a gente a cumprir as indicações.