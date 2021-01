Covid-19

A ANA Aeroportos de Portugal disse hoje à Lusa que está a disponibilizar "as melhores condições possíveis" aos passageiros retidos no aeroporto de Lisboa enquanto aguardam o resultado de testes à covid-19, cujo caso foi conhecido no sábado.

Passageiros provenientes de voos de Cabo Verde, que chegaram a Lisboa no sábado, ficaram retidos no aeroporto da capital portuguesa à espera do resultado de testes à doença covid-19 realizados à chegada, sem terem sido previamente avisados de que tal iria acontecer, segundo relatou à agência Lusa um cidadão, vindo da cidade da Praia, que preferiu não ser identificado.

"Sendo o bem-estar dos passageiros uma preocupação, perante estas circunstâncias, a ANA disponibilizou as melhores condições possíveis a uma situação desta natureza", respondeu a empresa gestora dos aeroportos nacionais, numa declaração por escrito, quando questionada hoje pela agência Lusa sobre esta situação.