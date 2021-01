Actualidade

O jogo entre Vitória de Guimarães e Farense, da 14.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com início agendado para as 18:00, está novamente atrasado, depois de não se ter realizado no sábado, data inicialmente prevista.

O árbitro Fábio Veríssimo reuniu com os delegados de ambos os clubes no relvado do Estádio D. Afonso Henriques, que ainda se apresenta com gelo sob partes do relvado, mesmo com duas máquinas de aquecimento a trabalharem, e recolheu aos balneários, não tendo ainda voltado.

Tal como no sábado, as equipas realizaram os exercícios de aquecimento antes de recolherem aos balneários.