Covid-19

São Tomé e Príncipe registou 12 novos casos positivos do novo coronavírus nas últimas 24 horas, elevando o número de infetados para 1.142, indica o Boletim Diário Covid-19 de hoje.

De acordo com a mesma informação, o número de pessoas sob vigilância em isolamento domiciliar, na ilha do Príncipe, aumentou nas últimas 24 horas de 21 para 32, mantendo-se quatro pessoas internadas no hospital de campanha.

São Tomé tem, por seu lado, um total de 95 infetados, em isolamento domiciliar e um doente internado no hospital de campanha.