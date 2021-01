Covid-19

A PSP deteve 438 pessoas desde março, em Portugal, no âmbito da fiscalização das medidas restritivas impostas pelo Governo, três das quais este fim-de-semana, anunciou hoje aquela força policial.

"Desde o início da pandemia [em Portugal], [foram feitas] 438 detenções, das quais 118 por desobediência ao confinamento a que estavam obrigados por estarem infetados", afirmou hoje o diretor do departamento de operações da direção nacional da PSP, Luís Elias.

De acordo com aquele responsável, no sábado e hoje, a PSP registou "três detenções" e "58 contraordenações, das quais 21 por consumo de álcool na via pública, 13 por falta de máscara na via pública e 10 por atividades realizadas não permitidas no regime em vigor".