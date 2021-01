Presidenciais

A candidata presidencial Ana Gomes defendeu que "hoje é o dia" de ultrapassar as "diferenças ideológicas" e mobilizar num "esforço de unidade nacional" todos os recursos disponíveis para evitar a "rutura dos serviços básicos de saúde".

No dia em que Portugal atingiu um novo recorde de internamentos devido à covid-19 e a ministra da Saúde admitiu que todo o sistema de Saúde, incluindo Serviço Nacional de Saúde (SNS), setor social e privado e estruturas de retaguarda, está próximo do limite, Ana Gomes voltou a insistir na necessidade de uma requisição civil.

"Este é o dia em que mais do que nunca temos de pedir que se ultrapassem as diferenças ideológicas, já que há quem explique com isso a demora de requisitar a capacidade instalada dos privados e do setor social", afirmou a militante do PS e antiga eurodeputada socialista, na conversa online que promove diariamente nas suas redes sociais, hoje sobre o tema "Portugal, país socialmente justo, para todas as gerações".