O jogo Vitória de Guimarães-Farense, da 14.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, foi reagendado para 17 de fevereiro, após ter sido adiado duas vezes neste fim de semana, avançou hoje fonte oficial dos vimaranenses.

A partida vai-se disputar numa quarta-feira, às 21:45, depois do gelo existente sob partes do relvado do Estádio D. Afonso Henriques ter impedido a disputa do embate entre minhotos e algarvios.

Inicialmente agendado para as 18:00 de sábado, o encontro foi adiado para as 18:00 de hoje, depois de o árbitro Fábio Veríssimo ter considerado que o gelo em redor da grande área junto à bancada sul do recinto vitoriano, onde a exposição solar é menor, inviabilizava a partida.