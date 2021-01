Covid-19

As empresas que pediram para aceder ao apoio à retoma em janeiro e que pretendam agora mudar para o 'lay-off' simplificado têm de apresentar uma desistência relativa ao primeiro, esclareceu hoje o Instituto da Segurança Social (ISS).

Numa nota publicada na página da Segurança Social, o ISS explica que as entidades empregadoras que já submeteram pedido de apoio extraordinário à retoma progressiva para o mês de janeiro, e que pretendem agora aceder ao 'lay-off' simplificado "deverão registar uma desistência do apoio extraordinário à retoma a partir do dia que pretendem aderir ao 'lay-off' simplificado".

"Isto é, quem pretender aderir ao 'lay-off' simplificado a partir do dia 15/01, deve registar uma desistência no apoio extraordinário à retoma progressiva a partir do dia 15/01", exemplifica o ISS.