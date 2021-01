Actualidade

A presidente da Associação SOS Hepatites, Emília Rodrigues, morreu no domingo vítima de doença súbita, disse à Lusa o hepatologista Rui Tato Marinho.

Co-fundadora e presidente da direção da SOS Hepatites, Emília Rodrigues dedicou parte da sua vida à defesa dos doentes com hepatite e ao acesso dos doentes com hepatite C aos medicamentos inovadores que permitem a sua cura.

"Quero prestar-lhe uma grande homenagem porque na realidade personificou a importância que as associações de doentes têm para ajudar os médicos, o público e o poder político a entender o benefício que, trabalhando todos em conjunto, foi possível dar de uma forma universal e gratuita,o Estado assumiu, os medicamento inovadores a todos os que precisavam", salientou Rui Tato Marinho.