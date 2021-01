Actualidade

O Presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, inicia hoje uma visita oficial à Guiné-Bissau, com o lançamento do livro com os seus discursos e intervenções em agenda.

Segundo o programa da visita, enviado à Lusa, o dia de hoje será marcado por um encontro entre o Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, e o chefe de Estado cabo-verdiano, findo o qual farão uma declaração conjunta à imprensa.

O dia inclui também um jantar oficial oferecido por Umaro Sissoco Embaló.