Actualidade

O vice-presidente do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) Mateus Magala disse hoje, em entrevista à Lusa, que foram abertas duas linhas de crédito em Angola e Moçambique, de 70 milhões de dólares, ao abrigo do Compacto Lusófono.

"Os projetos de Angola e Moçambique estão mais avançados, tendo já duas linhas de crédito aprovados pelo BAD recentemente no valor global de 70 milhões de dólares [58 milhões de euros] para apoiar as Pequenas e Médias Empresas nesses países através da banca comercial", disse Mateus Magala em entrevista à Lusa a partir de Abidjan, a sede do banco.

"Estes projetos encontram-se estrategicamente alinhados com os planos nacionais de desenvolvimento de cada país, bem como com as cinco áreas prioritárias operacionais do BAD, as 'High 5' (Iluminar e Eletrificar África, Alimentar África, Integrar África, Industrializar África e Melhorar a qualidade de vida das pessoas em África)", acrescentou o responsável, não precisando quais são os projetos, em concreto, que terão financiamento ao abrigo desde modelo inovador de acompanhamento dos projetos nos países africanos lusófonos.