Actualidade

O vice-presidente do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) Mateus Magala defendeu hoje, em entrevista à Lusa, que os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) devem aprofundar a cooperação económica, destacando as vantagens do Compacto Lusófono.

"O BAD identificou a necessidade de aprofundar a cooperação económica no seio da comunidade dos países lusófonos, reforçando ao mesmo tempo a sua integração na sua região e as suas ligações às cadeias de valor do comércio intrarregional e global", disse Mateus Magala, em entrevista à Lusa a partir de Abidjan, a sede do banco.

Questionado sobre se o banco sentia que não estava a penetrar nesses mercados, nomeadamente Angola e Moçambique, as maiores economias africanas lusófonas, Mateus Magala acrescentou que "o BAD criou, em parceira com os Governos de Portugal e dos PALOP, a iniciativa Compacto Lusófono que serve como um quadro estratégico para acelerar o crescimento inclusivo, sustentável e diversificado do setor privado nos PALOP, que permitirá ao mesmo tempo aumentar o volume de financiamento do BAD ao setor privado nesses países".