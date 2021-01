Actualidade

A Stellantis, novo grupo automóvel global resultante da fusão da PSA e da FCA (Fiat Chrysler), estreou-se hoje na Bolsa de Milão com uma subida de 2,78%.

Entretanto, o principal índice da Bolsa de Milão, Ftse Mib, abriu em baixa, a perder 0,53%, num dia em que o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, se submeterá a um voto de confiança na Câmara dos Deputados após a crise aberta pelo partido Italia Viva de Matteo Renzi.

Hoje na Bolsa de Milão, o presidente do grupo nascido da fusão entre a PSA e a FCA, John Elkann, e o CEO (Chief Executive Officer), o português Carlos Tavares, foram encarregados de tocar o sino que marca o início das negociações dos títulos do quarto maior fabricante mundial de automóveis, num evento virtual no qual também participaram o CEO da Borsa Italiana, Raffaele Jerusalmi, e o da Euronext, Stephane Boujnah.